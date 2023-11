Targul de Craciun din Timisoara isi va deschide, in curand, portile, iar cei care au trecut prin centru si-au putut face, deja, o idee asupra ofertei municipalitatii. Dar oare ce fac alte primarii din tara si cum s-au gandit sa-si bucure locuitorii in timpul sarbatorilor de iarna?La Craiova, de exemplu, unde in fiecare an Targul de Craciun este deosebit, luminitele s-au aprins deja si casutele s-au deschis. Atractia principala a Targului de Craciun de la Craiova este prima roata panoramica ... citeste toata stirea