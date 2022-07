Ce trebuie sa stii inainte de pleca in vacanta in tari exotice

Bolile infectioase tropicale sunt afectiuni care apar in zonele tropicale si subtropicale ale lumii. Turistii care calatoresc in tari exotice, ar trebui sa-si ia masuri suplimentare de precautie, intrucat bolile tropicale pot fi contactate cu usurinta in aceste destinatii. La nivel mondial, cele mai intalnite afectiuni asociate cu turismul international sunt febra Dengue, malaria, febra galbena si febra tifoida.Boala Dengue este o afectiune asemanatoare gripei, care se poate transmite prin ... citeste toata stirea