Stunt Show, spectacolul palpitant de cascadorii cu motociclete, revine pentru al doilea an consecutiv in parcarea Shopping City Timisoara pe 9 si 10 iunie, garantand o doza puternica de adrenalina pentru toti entuziastii de acrobatii pe doua roti.Invitat special al evenimentului este Marcin Glowacki, primul laureat al Campionatului XDL din SUA si castigator al Campionatului Mondial de Sporturi Extreme pe Motocicleta, titlu castigat in 2017. Show-ul demonstrativ pe care il va prezenta la Stunt ... citeste toata stirea