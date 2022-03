Cea de-a XV-a editie iTEC - concurs national pentru studenti si liceeni, la UPT

Liga AC (Liga Studentilor din Facultatea de Automatica si Calculatoare a Universitatii Politehnica Timisoara) organizeaza cea de-a XV-a editie a concursului national iTEC, ce va incepe cu proba de Algoritmica care se va desfasura in perioada martie-aprilie 2022, in format online.Proba de Algoritmica este dedicata atat studentilor cat si elevilor de liceu creand pentru acestia un cadru de aplicare a cunostintelor dobandite pana acum. Aceasta proba necesita cunostinte de baza in informatica. ... citeste toata stirea