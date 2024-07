Cea de-a XXX-a editie a Festivalului Studentesc ISWinT, sub patronajul UNESCO

O recunoastere a valorii Festivalului Studentesc ISWinT (International Student Week in Timisoara), organizat de Liga AC, Universitatea Politehnica Timisoara si Facultatea de Automatica si Calculatoare, vine in acest an si de la UNESCO, organizatie care luat sub patronajul sau cea de-a XXX-a editie a proiectului demarat in 1994, dupa ce in anii precedenti, festivalul s-a desfasurat sub patronajul Parlamentului European, al Casei Majestatii Sale si al Ministerului Afacerilor Externe.ISWinT este ... citește toată știrea