Cea mai fotografiata strada din centrul Timisoarei. Povestea umbrelelor care schimba complet peisajul FOTO

Strada Alba Iulia, una dintre cele mai tranzitate strazi pietonale din centrul Timisoarei, este acoperita de sute de umbrele colorate. A fost o idee aparuta in 2014, cand Primaria Timisoara a decis organizarea Festivalului Artelor, un eveniment care avea darul sa inlocuiasca "Timisoara - Mica Viena", derulat in timpul administratiei Ciuhandu. Atunci, pe strada Alba Iulia au aparut in premiera in jur de 500 de umbrele colorate. Initiativa apartine Asociatia Re-Cream in cadrul proiectului ... citeste toata stirea