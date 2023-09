Concursul de frumusete Timisoara by Denisa Tudoran va avea loc in 30 septembrie 2023, de la ora 19:00, la Iulius Gardens, unde pretendentele se vor lupta in frumusete pentru marele premiu.Din experienta acumulata timp de 14 ani in lumea modellingului si a concursurilor de frumusete, Denisa Tudoran doreste sa impartaseasca cu tinerele pasionate de aceasta industrie toate secretele dobandite de ea. Dupa ultimul concurs (MISS INTERCONTINENTAL) din Philipine la care a participat ca reprezentanta ... citeste toata stirea