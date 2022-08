Cea mai moderna Unitate de Primiri Urgente din vestul Romaniei, gata in toamna, la Timisoara. Primele echipamente medicale ar putea sosi in octombrie. Foto

TIMISOARA. A fost finisat parterul, iar in cateva luni se estimeaza ca incep procedurile de receptie a lucrarii. Tot in aceasta toamna, in octombrie, ar putea sosi si primele echipamente medicale la noul corp de cladire care asigura extinderea actualei Unitati de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Timisoara.In acest moment sunt in toi finisajele interioare, spun reprezentantii Consiliului Judetean Timis."Estimam finalizarea si demararea procedurilor de receptie a cladirii la finele lui ... citeste toata stirea