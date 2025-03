Cea mai periculoasa boala pandeste vacile, oile si porcii din Timis. Primejdia vine din Ungaria si Slovacia

La Prefectura Timis a avut loc sedinta de lucru a Comitetului Local de Combatere a Bolilor avand ca tema prezentarea situatiei privind aparitia si evolutia febrei aftoase in Ungaria si masurile de preventie pe care institutiile statului roman le pun in aplicare in vederea prevenirii febrei aftoase, la nivelul judetului Timis.In cadrul sedintei de lucru s-a luat hotararea ca toate institutiile cu responsabilitati in combaterea bolilor de pe raza judetului Timis (DSVSA Timis, Directia Regionala ... citește toată știrea