Dintre toate pietele din Timisoara, una se distinge prin preturile existente. Acestea sunt cu mult mai mari decat in Piata Volanta, Badea Cartan si Iosefin, pietele in care mai pot fi vazuti si producatori, nu doar bisnitari, asa cum este cazul de fata.Vorbim de Piata Dacia, unde majoritatea produselor sunt mult mai scumpe decat in alte parti. De exemplu, in timp ce in Piata Volanta, Badea Cartan sau Iosefin rosiile sunt intre 4 si 6 lei kilogramul, in Dacia un kilogram se vinde cu 10-12 lei. ... citeste toata stirea