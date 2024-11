Cedam prima mansa a optimilor de finala! Calificarea se va juca la Lugoj

Marti, 26 noiembrie, prima mansa a optimilor de finala din CEV Challenge Cup a dovedit ca sortii nu ne-au fost deloc favorabili atunci cand ne-au scos in cale formatia greaca Olympiakos Pireu.Gazdele s-au impus cu un categoric 3-0 (25-15; 25-21; 25-20), intr-un meci in care Lugojul a avut totusi unele tresariri de orgoliu in seturile doi si trei.Primul set, pierdut de CSM Lugoj la 15, anunta o "tragedie greaca", dar pe parcurs jocul s-a mai echilibrat.In setul doi, am avut o revenire de la ... citește toată știrea