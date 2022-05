Cei 6 finalisti ai concursului Apa pe care ne-o dorim The Water We Want

Etapa locala a concursului international de creatie artistica pentru copii si tineri Apa pe care ne-o dorim (The Water We Want) s-a incheiat. Au fost inscrise 72 de lucrari, aproape de trei ori mai multe decat anul trecut, realizate de copii si tineri cu varste intre 6 si 18 ani.Participarea la concurs a implicat circa 150 de elevi, de la 18 unitati de invatamant-scoli, gradinite si afterschool.Loredana Leordean a explicat ca aceasta competitie Apa pe care ne-o dorim este organizata de ... citeste toata stirea