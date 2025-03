Cei mai multi bolnavi de TBC din Europa sunt in Romania

Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Tuberculozei, marcata anual pe 24 martie, demonstreaza importanta luptei pentru a pune capat tuberculozei (TB), cea mai mortala boala infectioasa la nivel mondial, cu consecinte majore asupra sanatatii sociale si economice.Tema propusa de Organizatia Mondiala a Sanatatii pentru anul acesta: "Da! Putem pune elimina Tuberculoza prin: angajament, investitii, furnizarea de servicii" ("Yes! We Can End TB: Commit, Invest, Deliver"), este un apel la speranta, urgenta ... citește toată știrea