Cei mai multi refugiati din Romania au preferat Timisoara. Peste 8.200 de cereri de azil

20 iunie - Ziua Mondiala a Refugiatilor va fi marcata pentru al optulea an in orasul de pe Bega in cadrul Timisoara Refugee Art Festival. Nu este numai un eveniment solemn, ci si unul necesar pentru sustinerea publica a sutelor de refugiati care ii spun astazi Timisoarei - acasa. Capitala Banatului este in topul preferintei refugiatilor.In Romania in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2023 au fost inregistrate 10.157 de cereri de azil, cele mai multe fiind inregistrate in Timisoara - 8.295. ... citește toată știrea