Examenele Cambridge, sesiunea martie 2022. Exams again? Da, examene din nou. Cel de-al 11-lea an de colaborare cu Consiliul Britanic a inceput in forta, cu examenele pentru nivelul B2, desfasurate sambata, 5 martie 2022, la Scoala Gimnaziala nr. 2 Timisoara, strada Mures nr. 8.Au participat 24 de liceeni, multi dintre ei ... citeste toata stirea