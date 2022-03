Cel mai cautat interlop din Timisoara, prins de Interpol in sudul Spaniei

Dat in urmarire internationala la inceputul lunii martie, cand Tribunalul Bucuresti a emis pe numele sau un mandat de arestare preventiva in lipsa (nr. 46UP/02.03.2022), interlopul timisorean Alin Ciprian Huc ar fi fost retinut de politistii de la Interpol, marti, in Spania.Nu se cunoaste exact locul unde a fost prins Alin Huc, insa este posibil ca agentii de politie sa fi supravegheat, in ultimele zile, zona restaurantului pe care acesta spunea ca-l detine in Andaluzia, in oraselul Almeria. ... citeste toata stirea