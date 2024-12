Cel mai frumos cadou de Craciun!

Este Craciunul perfect pentru trei familii din Timis. Acestora le-au venit pe lume trei copii sanatosi, chiar in prima zi de Craciun."Felicitari mamelor, care au primit un cadou de neuitat de Craciun si sanatate multa! Iar tatii vor avea de acum un prilej in plus sa inchine un pahar de Craciun.Este o garda emotionanta, cea de Craciun, atat pentru mamici, cat si pentru personalul medical care are o ... citește toată știrea