Cel mai gustos papricas ne-asteapta la Buzias. Se apropie Festivalul Papricasului si Vinului

Va fi mare petrecere la sfarsitul acestei saptamani la Buzias. Festivalul Papricasului si Vinului a devenit o traditie, ajungand la editia cu numarul XIV. An de an, festivalul a atras zeci de mii de participanti, traditia fiind intrerupta doar in perioada pandemiei.In 12 si 13 octombrie vom avea parte de mancaruri de te lingi pe degete, preparate de bucatari iscusiti, care si-au aratat maiestria in fiecare an. De asemenea, va curge din belsug vinul produs pe