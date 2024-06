Cel mai iubit primar din judetul Timis, oprit de justitie sa-si mai depuna candidatura (P)

In anul 2012, impotriva tuturor previziunilor si sondajelor din acea vreme, domnul Pavel Teodor castiga alegerile locale si devine primarul orasului Recas! In 2016 castiga din nou alegerile cu un procent de 93%, iar in 2020 cu un procent de 88%. Si-a depus apoi candidatura si la alegerile locale din 2024, pe care avea toate premisele sa le castige cu un scor poate mai mare decat pe cele din 2016. Insa trebuia oprit din cursa!!! Cine putea sa o faca? Electoratul in nici un caz! Justitia?! DA! ... citește toată știrea