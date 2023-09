Gala de Blues/Jazz Kamo continua sa scrie istorie si ajunge anul acesta la editia a 32-a. Cunoscut ca fiind cel mai longeviv festival de jazz si blues din Timisoara si al doilea cel mai timpuriu festival de jazz din tara, evenimentul reuneste si in acest an artisti de valoare ai genului din Anglia, Germania, Olanda, Serbia si Romania.Gala are loc sambata si duminica, 23 respectiv 24 septembrie 2023, la Sala Capitol, cu incepere de la ora 18:00.Highlight-ul primei zile este reprezentat de ... citeste toata stirea