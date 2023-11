Odata cu venirea toamnei, este important sa va adaptati garderoba, tipul de incaltaminte dar si accesoriile in functie de vremea de afara. Si cum acum este un moment perfect sa va cufundati in noi trenduri si directii, tot acum este potrivit sa va schimbati si parfumurile. Daca va numarati printre persoanele care isi doresc un parfum nou insa nu stiu de unde sa inceapa cautarile, atunci ramaneti cu noi. In randurile ce urmeaza ne propunem sa va ajutam pe aceasta cale, oferindu-va sfaturi despre ... citeste toata stirea