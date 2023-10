Vineri seara, la centrul Regional de Afaceri, a fost editia cu numarul 30 a Gala Excelentei in Afaceri, Topul Firmelor. In cadrul unei ceremonii, au fost premiate companiile care au obtinut cele mai bune rezultate din judet in cursul anului 2022.In total, 14.649 de firme au indeplinit criteriile pentru a fi cuantificate in cadrul topului. In final, 1873 au primit unul dintre primele trei locuri la domeniile si categoriile unde au fost "masurate".In prezenta a cateva sute de invitati, ... citeste toata stirea