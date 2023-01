Cele mai mari ferme din Romania se afla in judetele Timis si Constanta

Doar 0,03% din exploatatiile agricole vegetale din Romania au peste 1.000 de hectare, arata ultimul recensamant agricol. In total sunt putin peste 1.000 astfel de exploatatii care fac agricultura pe 15,6% din suprafata agricola utilizata a tarii. Cele mai multe sunt in judetul Constanta.Romania avea in 2020, la data ultimul recensamant agricol publicat zilele acestea de catre Institutul National de Statistica 2,8 de milioane de exploatatii agricole, cu aproximativ 1 milion mai putine fata de ... citeste toata stirea