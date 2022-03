Cele mai moderne tramvaie din lume, inaugurate la Timisoara in urma cu trei luni, tinute ca "bibelou" in depou

La trei luni de la momentul in care au fost inaugurate cu fast, tramvaiele turcesti de doua milioane de euro bucata, cumparate de Timisoara cu bani europeni, sunt tinute in depou. Reprezentantii Societatii de Transport Timisoara spera ca incepand de duminica sa puna noile tramvaie in circulatie. Primaria Timisoara a obtinut o finantare europeana care ii permite sa cumpere 21 de tramvaie noi, in valoare de peste doua milioane de euro/bucata. Pana la jumatatea lunii decembrie 2021, la Timisoara ... citeste toata stirea