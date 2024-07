Celebra Frusina si gasca ei de hoti de buzunare, prinsi in timp ce pradau o batrana intr-o statie de autobuz din Timisoara - video

Celebra Frusina si gasca ei de hoti de buzunare au fost prinsi de o patrula a politiei in timp ce se pregateau sa o pradeze pe batrana intr-o statie de autobuz din Timisoara.Politistii, aflati in patrulare au vazut, intr-o statie de autobuz de pe bulevardul Iuliu Maniu, doi barbati si o femeie, care au inconjurat o batranica ce astepta autobuzul. Barbatii incercau sa-i distraga atentia, iar femeia era cu mana in poseta batranei. In ciuda masurilor "profesioniste" de actiune, hotii nu i-au ... citește toată știrea