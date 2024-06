"Celebrarea orasului" Timisoara il aduce la Timisoara pe britanicul Passenger

In perioada 16 - 18 august, la Timisoara va avea loc o noua editie unui eveniment aparut de curand in activitatea urbei, "Celebrarea orasului". Cu aceasta ocazie, Passenger, artistul britanic cu peste 14 milioane de ascultatori pe platforma Spotify, vine pentru prima data in Timisoara si va sustine primul concert in vestul tarii, la invitatia Centrului de Proiecte, pe scena evenimentului, pe 17 august. Zdob si Zdub, cea mai populara trupa din Republica Moldova, va completa programul serii cu un ... citește toată știrea