Centaurus, noua varianta Covid-19 care ii sperie pe medici

Varianta BA.2.75, supranumita Centaurus, a fost detectata pentru prima data in India, la inceputul lunii mai. Numarul de cazuri a crescut in ritm alert si, aparent, mai rapid decat varianta extrem de transmisibila BA.5.La inceputul lunii iulie, Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) a clasificat-o drept "varianta aflata in procedura de monitorizare". Astfel, exista unele indicii ca ar putea fi mai transmisibila sau asociata cu o boala mai grava. Deocamdata, dovezile nu ... citeste toata stirea