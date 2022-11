Centenar! Lugojeanca Teresia Badin, premiata la implinirea varstei de 100 de ani

Directia de Asistenta Sociala Comunitara din cadrul Primariei Lugoj, a premiat-o, recent, pe lugojeanca Teresia Badin, la implinirea varstei de 100 de ani.Nascuta la 2 noiembrie 1922, in Lugoj, Teresia Badin copilarit intr-o casa frumoasa cu gradina mare, situata pe Strada Hezerisului.A avut o copilarie fericita, cu parinti buni si gospodari, care aveau de toate in gradina, de la legume pana la pomi fructiferi (pruni, nuci, ciresi, visini, caisi etc.), astfel incat familia nu era nevoita sa ... citeste toata stirea