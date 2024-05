Centrokinetic, in parteneriat cu AGISTA, achizitioneaza pachetul majoritar al clinicii Socrates din Timisoara

Fondul de investitii de growth AGISTA a sprijinit cel mai mare lant de recuperare medicala din Romania, Centrokinetic, in achizitia celei de-a opta clinici din portofoliul companiei, respectiv Socrates Clinic din Timisoara. Tranzactia este una strategica, ce deschide mai multe oportunitati de extindere a lantului Centrokinetic in partea de vest a tarii.AGISTA a finalizat intrarea in actionariatul Centrokinetic in toamna anului 2023, cand a achizitionat un pachet de peste 35% din lantul ... citește toată știrea