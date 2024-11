Centru de recuperare pentru... Cheveresu Mare

Veste uriasa pentru comuna Cheveresu Mare: primarul Marcel Muia a semnat astazi contractul de executie lucrari "Construire centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilitati in comuna Cheveresu-Mare, judetul Timis". Proiectul are o valoare de 2.001.617,59 lei, iar durata de executie este de 6 luni de la data precizata in Ordinul de incapere a lucrarilor. Constructorul este SC EUROWINDOW SRL."Nu putem sa fim nepasatori fata de cei aflati in ... citește toată știrea