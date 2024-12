Centru pentru persoanele fara adapost, in Calea Girocului. Cazare, igiena, trei mese pe zi, plus consiliere psihologica si suport emotional

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, in parteneriat cu Primaria Timisoara, a deschis un nou adapost de urgenta destinat sa ofere ingrijire persoanelor vulnerabile, ramase sa traiasca pe strada. Adapostul va functiona pe toata perioada iernii si va asigura protectie si asistenta celor aflati intr-o situatie de risc.Adapostul de urgenta este situat in zona Calea Girocului, pe strada Martir Elena Nicoara nr. 5 (fosta strada Cantului), in incinta punctului termic nr. 54, care ... citește toată știrea