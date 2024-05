Centrul civic! Se monteaza pavajul pentru zona pietonala si cea cu traficul auto limitat

Dupa ce saptamanile trecute s-au pus bordurile si rigolele de scurgere care aduna apa, saptamana asta se monteaza pavajul in centrul civic. Instalarea pavajului va lua intre 8-10 zile. Echipele de pavatori au experienta, executand lucrari similare la Viena si la Budapesta.Orar pentru aprovizionarea riveranilor "Am ajuns in ultima faza a proiectului, cea mai importanta, faza in care montam ultimul strat de pavaj, si anume pavajul care va ramane pentru circulatia pietonala si partial auto, care ... citește toată știrea