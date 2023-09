Politistii locali din cadrul Serviciului Protectia Mediului au luat, in cursul zilei de ieri, masura sanctionarii contraventionale in cazul Centrului Cultural Plai, care a organizat un eveniment in intervalul 06-10.09.2023, in Piata Unirii din Timisoara. In cadrul manifestarii au fost amplasate ... citeste toata stirea