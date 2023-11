Biblioteca Universitatii Politehnica Timisoara a organizat joi, 2 noiembrie 2023, ceremonia de inaugurare a Centrului de Arta si Tehnologie pentru Colaborarea cu Japonia JUTSU, eveniment la care a luat parte si ambasadorul acestei tari in Romania, Excelenta Sa Hiroshi Ueda.Festivitatea se inscrie intr-un adevarat festival al culturii japoneze la Universitatea Politehnica Timisoara, in aceasta toamna, ce include, pe langa cursurile de limba japoneza, devenite deja o traditie in cadrul UPT, ... citeste toata stirea