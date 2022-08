Centrul de Proiecte Timisoara face angajari. Sunt scoase la concurs trei posturi

Centrul de Proiecte al Municipiului Timisoara profita de faptul ca in luna mai i-a fost modificata organigrama si face noi angajari. Acum, se cauta trei noi angajati: un expert in dezvoltare publica, un expert de management de infrastructura si un contabil. Momentan, centrul are 22 de posturi ocupate dintr-un maximum de 30, cat au aprobat consilierii locali in mai, decizia de atunci fiind motivata de preluarea cinematografelor.Cele trei posturi scoase acum la concurs sunt prezentate astfel de ... citeste toata stirea