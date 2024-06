Centrul Timisoarei arata ca un balci de la tara. FOTO

Ca un balci dintr-un sat al multor judete din Romania, asa arata centrul Timisoarei. Pentru cei care s-ar astepta sa vada magazine renumite, branduri pe care nu le vezi la tara sau terase sofisticate, centrul Timisoarei este o mare dezamagire.Trecem peste mizeria cu care ne-am obisnuit si ne oprim la unitatile deschise in Piata Victoriei, la profilul lor, care nu cadreaza deloc cu zona zero. Practic, ce avem noi in centrul Timisoarei, ca sa fim diferiti de balciul dintr-o comuna sau un orasel ... citește toată știrea