Centura Timisoara Sud: asfalt in mai multe zone pana la Paste, dupa aproximarile constructorului. Lucrarile n-au ajuns la 50%

"In ultima parte a lunii martie si inceputul lunii aprilie, pe santierul variantei de ocolire Timisoara Sud s-a lucrat la terasamente in zonele Freidorf, Giroc, Ghiroda. Pana la sarbatorile de Paste, Antreprenorul planifica sa reinceapa lucrarile de asternere a primului strat de asfalt pe un alt sector din zona comunei Ghiroda, in apropiere de viitoarea conexiune cu centura de ocolire Timisoara Nord. Continua relocarea de retele de telecomunicatii, retele de apa, gaz si medie tensiune, ... citeste toata stirea