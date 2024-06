Cercetari extinse in dosarul in care cinci pakistanezi sunt acuzati ca au ucis un migrant din Afganistan pe o strada din Timisoara, la inceputul anului

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au extins cercetarile in dosarul in care cinci cetateni din Pakistan sunt acuzati ca au omorat un migrant din Afganistan pe o strada din Timisoara, la finalul lunii ianuarie. In urma acestor cercetari a reiesit ca alte cinci persoane sunt implicate, ele fiind plasate sub control judiciar pentru trafic de migranti, favorizarea faptuitorului, talharie calificata si nedenuntare.Crima a avut loc in data de 31 ianuarie 2024 pe strada Caprioarei ... citește toată știrea