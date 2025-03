Ceremonie de decernare! Doamna teatrului lugojean, Maria Voronca, investita cu titlul de "Cetatean de Onoare"

In cadrul ultimei sedinte ordinare de pe anul 2024, consilierii locali au votat in unanimitatea acordarea titlului de "Cetatean de Onoare al Municipiului Lugoj" doamnei Maria Voronca.Aceasta distincitie i se va acorda joi, 27 martie, la ora 18, in cadrul unei ceremonii ce va avea loc la ora 18, la Teatrul Municipal "Traian Grozavescu".Titlul ii este conferit pentru contributia semnificativa in promovarea imaginii pozitive a municipiului, infaptuita pe parcursul a multi ani de viata, ... citește toată știrea