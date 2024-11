Ceremonie mai modesta in Timisoara de 1 Decembrie

Avem alegeri parlamentare in 1 Decembrie, motiv pentru care Ziua Nationala va fi sarbatorita intr-o ceremonie mai restransa, a anuntat prefectul judetului Timis, Mihai Ritivoiu."Pastram acelasi cadru, cu depunere de coroane la ora 9 la Cimitirul Eroilor si cu ceremonie militar-religioasa si defilare la ora 11 in fata Catedralei. Avand in vedere implicarea a sute de cadre ale Ministerului de Interne in paza sectiilor de votare si a ... citește toată știrea