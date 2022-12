Cerere in casatorie inedita in familia ISU Timis de Ziua Nationala a Romaniei

Andrei a fost emotionat toata ziua. Pe intreg parcursul zilei de 1 Decembrie, inima i-a batut cu putere in piept, nu doar pentru ca a defilat sub privirile miilor de timiseni prezenti la parada organizata de Ziua Nationala, ci pentru ca stia ce urmeaza.Povestea cererii in casatorie au relatat-o colegii tanarului pompier de la ISU Timis: "Plin de emotii si timid, dar hotarat, Andrei le-a spus tuturor colegilor care au defilat joi: *Baieti, am nevoie de ajutorul vostru. Vreau sa imi cer ... citeste toata stirea