Cersea in zona Bastion, pretinzand ca "nu are picioare", dar a fost ridicat de politistii locali de zeci de ori

Politistii locali din Timisoara au ridicat, numai din zona Garii de Nord, 17 persoane care cerseau in intersectii. Alte astfel de cazuri au fost depistate si in alte zone din oras. Printre aceste persoane se numara si un tanar de 30 de ani, originar din judetul Galati, care incerca sa pacaleasca trecatorii pretinzand ca nu are picioare. Nu este prima data cand tanarul procedeaza astfel, politistii locali transmitand ca au reusit de zeci de ori "minunea" de a-l ridica pe propriile picioare. ... citeste toata stirea