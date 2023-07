Compania elvetiana AOT Energy a cumparat CET Arad, aflata in insolventa, tranzactie prezentata in primavara si anuntata acum oficial. Pretul este de 27 milioane euro. In 2020, Profit.ro a anuntat ca Centrala Electrica de Termoficare Arad (CET Arad) SA, producatorul de energie electrica si termica controlat de Consiliul Local Arad si aflat in insolventa, a incheiat un contract de facilitate de finantare de achizitie de gaze naturale in valoare de 8 milioane de euro cu traderul elvetian de ... citeste toata stirea