Cetatean din Nepal, gasit mort intr-o casa din Timisoara. Colegii lui l-au gasit spanzurat in pod

Un cetatean din Nepal a fost gasit mort in locuinta de pe strada Memorandului din Timisoara in care statea alaturi de mai multi colegi. El lucra in constructii, iar miercuri nu s-a dus la serviciu. Politistii au deschis o ancheta.Barbatul, cetatean nepalez, lucra in domeniul constructiilor la o firma din Timisoara. Miercuri dimineata, el le-a spus colegilor sai cu care locuia intr-o casa din oras ca nu va merge la serviciu pentru ca bause alcool. Seara, cand colegii lui s-au intors de la ... citește toată știrea