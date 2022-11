Cetatenii din Sculia, Gataia, sunt revoltati ca firmele distrug drumurile si nu le readuc la starea initiala

Cetatenii din Sculia, orasul Gataia, se plang ca, in urma repetatelor interventii ale firmelor care lucreaza la reteaua de apa, drumul public se umple de noroi, atunci cand ploua.In acelasi timp, circulatia cetatenilor devine foarte grea, mai ales ca oamenii isi incarca si incaltamintele cu mizerie. Evident ca noroiul se transforma apoi in praf si polueaza aerul."Noi localnicii nu avem niciun raspuns si asistam la o lucrare inceputa, fara termen de finalizare, care ne afecteaza. In prezent ... citeste toata stirea