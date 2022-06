Charlie Ottley, celebrul realizator britanic de documentare TV, jefuit la Timisoara. A ramas fara echipamente de mii de euro

TIMISOARA. Charlie Ottley, realizatorul celebrelor documentare Wild Carpathia si Flavours of Romania, aflat in Timisoara pentru a filma un clip de promovare a judetului Timis, a fost pradat in Parcul Civic.Totul s-a intamplat noaptea trecuta, cand jurnalistului britanic i s-au furat echipamente folosite la filmari.Charlie Ottley traversa Parcul Civic, in jurul orei 3.00, iar la un moment dat s-a asezat pe o banca. Trei tineri s-au apropiat de el, au insfacat geanta in care era aparatura ... citeste toata stirea