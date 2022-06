Charlie Ottley spune ca vrea sa ajute copiii care l-au talharit acum cateva nopti

Cei doi copii care au furat, acum cateva nopti, geanta lui Charlie Ottley, in Parcul Civic nu trebuie condamnati, ci ajutati spune acesta. Copiii in cauza sunt o victima, a societatii, a parintilor, mai spune acesta. Acum, Charlie se gandeste cum sa ii ajute, doreste sa adune bani pentru a le achizitiona o camera, sa ii invite alaturi de el sa vada cum se filmeaza si chiar sa ii invete cum pot folosi acea camera in scop profesional.Cei doi micuti nu trebuie condamnati, ci ajutati. Nu conteaza ... citeste toata stirea