Chef cu batai si scandal, 'spart' de politisti in Complexul Studentesc din Timisoara

TIMISOARA. Amenzi de zeci de mii de lei si doi tineri agresivi retinuti dupa o petrecere in Complexul Studentesc din Timisoara. Acestia au luat la bataie alti doi barbati.Politistii au fost anuntati de cheful monstru ce se desfasura intr-un local de pe strada Socrates din Complexul Studentesc din Timisoara. Apelul a venit dupa ce patru barbati s-au luat la bataie in interiorul barului.Ajunsi la fata locului politistii au identificat doi tineri in varsta de 32, respectiv 35 de ani, care au ... citeste toata stirea