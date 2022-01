Chef spart de politisti, la Timisoara. Patronul a primit amenda de 15.000 lei, iar petrecaretii 8.500 lei

TIMISOARA. Politistii din Timisoara au "spart" o petrecere la care au participat 12 persoane si l-au amendat pe administratorul localului cu 15.000 de lei, totul in timpul unei razii care a avut loc seara trecuta, la Timisoara si in intreg judetul Timis.Asadar, vineri seara, apoape de ora 23.00, politistii din Timisoara au verificat un restaurant din oras unde era in toi o petrecere, desi exista restrictii avand in vedere pandemia de COVID-19.Toti cei 12 petrecareti au fost sanctionati de ... citeste toata stirea