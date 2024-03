Chiar ne place mizeria?

Indolenta oamenilor, lipsa educatiei ecologice, a dezinteresului fata de mediul inconjurator, coroborate cu lipsa contractelor de salubrizare in localitatile rurale fac ca depozitarea in parcarile de pe drumurile nationale a deseurilor provenite din gospodarii sa fie un fenomen de nestapanit."Deseurile continua sa fie aruncate abuziv mai ales in parcarile unde au fost amplasate containere de colectare selectiva, in ciuda apelurilor repetate la responsabilitate, decenta, bun simt si buna ... citește toată știrea